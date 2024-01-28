Сверхпроводящий квантовый компьютер мощностью 5 кубитов, разработанный в Академии Синика на Тайване, теперь доступен онлайн для участников проекта

Квантовый компьютер мощностью 5 кубитов, разработанный в Академии Синика на Тайване, теперь доступен онлайн для участников проекта. Это достижение стало значительной вехой в разработке квантовых компьютеров, которые обладают вычислительными способностями, превосходящими возможности современных суперкомпьютеров.

Исследовательская группа Academia Sinica успешно преодолела различные технические трудности и построила 5-кубитную систему квантового компьютера в октябре 2023 года, превысив график разработки, установленный Национальным научно-техническим советом. Первоначально планировалось создать 3-кубитный компьютер к февралю 2024 года.

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Квантовый компьютер предоставляется участникам проекта для исследований и тестирования, а также используется для разработки сверхнизкотемпературных КМОП и параметрических усилителей. Достижение Academia Sinica способствует развитию квантовых технологий в Тайване и привлекает внимание отечественных и зарубежных талантов к этой области.