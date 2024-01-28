На такой открытой платформе, как ПК, невозможно полностью исключить возможность мошенничества. Тот, у кого есть навыки, преданность делу и ресурсы, в конечном итоге добьется успеха

Технический директор Helldivers 2, Питер Линдгрен, ответил на вопросы о выборе античитерского ПО в игре. Он подтвердил, что GameGuard является античитом "уровня ядра" и сканирует запущенные процессы в поисках вредоносных программ.

Он также уверяет, что GameGuard не собирает персональную информацию и не замедляет производительность компьютера.

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По поводу необходимости античита в кооперативной игре Линдгрен объясняет, что жульничество негативно влияет на участников и может нарушить прогрессию игры, особенно в режиме одноранговой сети.

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Он уверен, что использование античитов усложняет разработку и делает ее более трудоемкой. Он также обещает внимательно следить за возможными проблемами, возникающими при выпуске игры.