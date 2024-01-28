Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Технический директор Helldivers 2 отвечает на вопросы о борьбе с читерством
На такой открытой платформе, как ПК, невозможно полностью исключить возможность мошенничества. Тот, у кого есть навыки, преданность делу и ресурсы, в конечном итоге добьется успеха

реклама

Технический директор Helldivers 2, Питер Линдгрен, ответил на вопросы о выборе античитерского ПО в игре. Он подтвердил, что GameGuard является античитом "уровня ядра" и сканирует запущенные процессы в поисках вредоносных программ. 

Он также уверяет, что GameGuard не собирает персональную информацию и не замедляет производительность компьютера.

реклама

По поводу необходимости античита в кооперативной игре Линдгрен объясняет, что жульничество негативно влияет на участников и может нарушить прогрессию игры, особенно в режиме одноранговой сети. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Он уверен, что использование античитов усложняет разработку и делает ее более трудоемкой. Он также обещает внимательно следить за возможными проблемами, возникающими при выпуске игры.

#helldivers
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NI: "АПЛ Борей невозможно найти и трудно забыть, если Кремль отдаст приказ о запуске сотни ракет"
6
На Всемирной оборонной выставке Россия представит новейший БПЛА СКАТ 350 М
1
Майнеры находят альтернативные вариант заработка на своих видеокартах
6
На российский электромобиль «Атом» оформлено уже 105 000 предзаказов
14
MSI дарит новую "Like a Dragon" покупателям материнских плат серии Z790
+
На Урале завершилось строительство ЖД инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина»
2
Большая часть регионов России получит 5G покрытие в этом году
17
Крупнейшая в мире солнечная аккумуляторная система заработала на полную мощность
2
Крупные майнинговые компании активно распродают биткоины в ожидании халвинга
1
В Свердловской области построят завод технического кремния для микроэлектроники
2
Серийная сборка и производство боевого БПЛА С-70 "Охотник" начнется во второй половине 2024 года
1
Ученые научились перерабатывать токсичные отходы от производства алюминия в "зеленую" сталь
3
В TikTok появятся 30-минутные ролики, что усилит его конкуренцию с YouTube
+
Китайские вездеходы в зоне СВО оснастили генераторами дыма и защитными "Мангалами" против дронов
+
Ubisoft опубликовала план пострелизной поддержки "Skull and Bones"
+
ВКС РФ нанесли множественные удары планерами ФАБ-500 по позициям ВСУ под Авдеевкой
1
Автор средневековой стратегии Manor Lords удивлён её успехом
+
Берлин предлагает заменить поставку своих ракет Taurus Киеву ракетами SCALP/Storm Shadow
2
На сайте BAE Systems появились кадры испытаний AMPV C-UAS
+
Роскомнадзор хочет обязать операторов связи делиться GEO-локацией всех IP-адресов
5

Популярные статьи

Продолжение истории о том, почему видеокарты AMD хуже NVIDIA
154
12 тыс. км и 500 кт: что известно о ракетном комплексе РС-24 "Ярс" - преемнике знаменитого Тополя-М
1
Почему не стоит покупать консоли Xbox в 2024 году
29
"Феррари": драма и совсем не про машины (субъективный обзор нового фильма)
+
Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
11
ЗИЛ-118 "Юность" – микроавтобус, который был выпущен серией всего в 20 единиц
4
Ученые нашли доказательство существования темной материи
7
Американский Т32 - непробиваемый эксперимент, который не состоялся
4
Как выглядела немецкая "четверка" против Т-34 и Шермана в 42-44 годах
11
Прототип из 50х "Объект 770" - 130мм пушка за 260мм броней на гидропневматической подвеске
+

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
17:16
Я покупал год назад жк монитор от MSI и на нем за это время больше 20 битых пикселов, а гарантия уже закончилась.
Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
22870
17:10
> Интересно, что первое появление операционной системы QNX было связано с неудачным планшетом BlackBerry PlayBook. Нет, дурень, не интересно, потому, что QNX появилась почти за 30 лет до PlayBook
BlackBerry стоит перед новыми вызовами: отказ от QNX в пользу Android в автомобилях 2024 года
SMA
17:10
да пусть просит, чтоб их на украину привезли, а зеля где нить в харькове их спрячет, а мы придет и возьмем своё
Зеленский вновь обратился к западным странам с просьбой передать замороженные российские активы
A_K_
17:00
Это тот случай, когда интересны именно тесты в играх на встройке, а не в синтетике, ведь для этого в основном и будут покупать эти процессоры.
Новый процессор Ryzen 7 8700G на 30% обходит Ryzen 7 5700G и такой же быстрый, как и Ryzen 7 7700
Boris Kopyltsov
16:53
Так микроволновки уже в торговых центрах, возить меньше.
The Telegraph: Россия так сильно нарастила производство оружия, что НАТО не может за ней угнаться
REY_B_
16:50
Это не просто игра, а танковый симулятор. При коллизии там учитывается и реальная прочность брони, и её угол наклона, и её толщина. И у Т-34 приведёнка набегает 90мм, если стрелять в него прямо. И бол...
Как выглядела немецкая "четверка" против Т-34 и Шермана в 42-44 годах
Red Red
16:48
Чимба а расскажи недалеким нафига было исошник революционной оси на 2 гига нарезать, боишься что не пролезет, или тебя провайдер по двум гигам банит.... Если у тебя там диалаповские модемы надо было м...
Продолжение истории о том, почему видеокарты AMD хуже NVIDIA
Китя.
16:42
Viewsonic vx2453mh вообще VGAшный диназаврик ему на 12лет. За это время матрица эволюционировала. Но он думает тоже самое и разъем VGA. По ржал держите опысаюся ой не могу.
Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
REY_B_
16:42
А бизнес-план составить было слабо? Понять и прописать там, откуда берутся в крипте деньги на их прибыли? - Майнеры слишком много хотят! Люди за переводы столько платить не будут. А лохи-инвесторы не ...
Американские майнеры опасаются разорения в 2024 году из-за перехода Bitcoin на халвинг
Юрий Бурнашов
16:40
Удачи им пусть вернётся и станет топ 1 среди компаний)
Lenovo планирует продвинуть бренд Motorola в топ-3 на рынке смартфонов в течение 3 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем