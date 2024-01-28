DLSS будет доступен в нескольких новых играх, включая TEKKEN 8, Like a Dragon: Infinite Wealth, Suicide Squad: Убить Лигу Справедливости и Enshrouded

DLSS будет доступен в нескольких новых играх, включая TEKKEN 8, Like a Dragon: Infinite Wealth, Suicide Squad: Убить Лигу Справедливости и Enshrouded. Like a Dragon: Infinite Wealth, которая выйдет 26 января, будет поддерживать DLSS 3, обеспечивая геймерам максимальный уровень производительности на GeForce RTX 40 Series.

Enshrouded внедрила DLSS 2, что позволяет увеличить частоту кадров в среднем на 93% в 4K. Игра TEKKEN 8, выходящая 26 января, также будет поддерживать DLSS 2, что позволит настольным компьютерам и ноутбукам с GeForce RTX достичь фиксированных 60 FPS с максимальной детализацией и эффектами.

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Наконец, Suicide Squad: Убить Лигу Справедливости, которая будет выпущена 2 февраля, также будет использовать технологию DLSS для суперразрешения в игре. Каждый член Отряда использует свою собственную механику перемещения, чтобы помочь им ориентироваться в разросшемся и разрушенном битвами Метрополисе, сочетая свободное перемещение по локациям и бои по вертикали для получения незабываемых впечатлений.