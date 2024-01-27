реклама
NVIDIA выпустила последнюю версию своего программного обеспечения GeForce. Версия 551.23 WHQL поддерживает новую видеокарту GeForce RTX 4070 Ti SUPER, которая доступна с сегодняшнего дня. Драйверы также представили интересную функцию под названием RTX Video HDR. Функция пытается построить HDR для видео со стандартным динамическим диапазоном с помощью искусственного интеллекта, ускоренного ядрами Tensor на графических процессорах NVIDIA GeForce RTX. Включить ее можно через панель управления NVIDIA, в разделе "настройки видеоизображения". Драйверы также представили поддержку режима Ultra Low Latency Mode в играх на базе DirectX 12.
Кроме того, GeForce 551.23 WHQL добавляет оптимизацию Game Ready для игр "Enshrouded", включая поддержку DLSS 2, "Like a Dragon: Бесконечное богатство", включая поддержку DLSS 3 Frame Generation; "Tekken 8", включая DLSS 2; и "Suicide Squad: Убить Лигу Справедливости", включая DLSS 2. Это первые драйверы, поддерживающие открытую бета-версию NVIDIA RTX Remix, инструментарий для разработки игр, который помогает создавать ремастеры старых игр. Исправлена ошибка, из-за которой "Forza Horizon 4" зависала или падала при использовании Ansel. Исправлена проблема случайного мерцания экрана при использовании RTX 4060 Ti в настольных приложениях. Горизонтальная полоса, появлявшаяся при использовании G-SYNC через HDMI, также была исправлена.