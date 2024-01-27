NVIDIA выпустила драйвер GeForce 551.23 WHQL, который поддерживает RTX 4070 Ti SUPER, RTX Video HDR

NVIDIA выпустила последнюю версию своего программного обеспечения GeForce. Версия 551.23 WHQL поддерживает новую видеокарту GeForce RTX 4070 Ti SUPER, которая доступна с сегодняшнего дня. Драйверы также представили интересную функцию под названием RTX Video HDR. Функция пытается построить HDR для видео со стандартным динамическим диапазоном с помощью искусственного интеллекта, ускоренного ядрами Tensor на графических процессорах NVIDIA GeForce RTX. Включить ее можно через панель управления NVIDIA, в разделе "настройки видеоизображения". Драйверы также представили поддержку режима Ultra Low Latency Mode в играх на базе DirectX 12.

Кроме того, GeForce 551.23 WHQL добавляет оптимизацию Game Ready для игр "Enshrouded", включая поддержку DLSS 2, "Like a Dragon: Бесконечное богатство", включая поддержку DLSS 3 Frame Generation; "Tekken 8", включая DLSS 2; и "Suicide Squad: Убить Лигу Справедливости", включая DLSS 2. Это первые драйверы, поддерживающие открытую бета-версию NVIDIA RTX Remix, инструментарий для разработки игр, который помогает создавать ремастеры старых игр. Исправлена ошибка, из-за которой "Forza Horizon 4" зависала или падала при использовании Ansel. Исправлена проблема случайного мерцания экрана при использовании RTX 4060 Ti в настольных приложениях. Горизонтальная полоса, появлявшаяся при использовании G-SYNC через HDMI, также была исправлена.