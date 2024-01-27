SAPPHIRE Technology выпустила видеокарту SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 7600 XT 16 ГБ

SAPPHIRE Technology выпустила видеокарту SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 7600 XT 16 ГБ, предназначенную для игр с разрешением 1080p. Видеокарта имеет компактный дизайн и кожух с прочной металлической задней панелью.

Она оснащена 2048 потоковыми процессорами, 16 ГБ памяти GDDR6 с кэшем AMD Infinity Cache и разгоном до 2810 МГц. Карта также поддерживает новейшие мониторы и имеет 4 выходных порта. SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 7600 XT 16 ГБ оснащена технологией охлаждения Dual-X Cooling Technology, которая обеспечивает низкий уровень шума и оптимальное охлаждение.

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Она также имеет функции Intelligent Fan Control и Precision Fan Control. Видеокарта поддерживает компактные корпуса формата mATX и ITX и имеет алюминиевую металлическую заднюю панель для повышения теплоотвода и надежности. Она также поддерживает функцию TriXX Boost, которая повышает производительность путем уменьшения разрешения. SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 7600 XT 16 ГБ уже доступна для покупки.