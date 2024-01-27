NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER поступила в продажу по стартовой цене 800 долларов США

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER поступила в продажу по стартовой цене 800 долларов США. Это вторая из трех частей обновления стека продуктов под брендом SUPER. Эта карта предназначена для максимальных AAA-игр в разрешении 1440p, 4K Ultra HD-игр на довольно высоких настройках, игр с высокой частотой обновления в разрешении 1440p, а также игр в некоторых ультрашироких разрешениях, таких как 3440 x 1440. Новая RTX 4070 Ti SUPER создана на основе 5 нм кремния AD103 - физически более крупного кремния, чем AD104, который был максимально использован в оригинальной RTX 4070 Ti.

Карта получила не только 10-процентное увеличение количества ядер CUDA и 20-процентное увеличение ROPs, но и больший объем памяти - 16 ГБ, с более широким 256-битным интерфейсом памяти, что означает прямое увеличение пропускной способности памяти на 33%.

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GeForce RTX 4070 Ti SUPER - это эксклюзивный выпуск для партнеров: NVIDIA не выпустила карту Founders Edition. Вместо этого компания позаботилась о том, чтобы почти каждый партнер по производству плат мог предложить карты по цене $800 MSRP, а премиальные разогнанные карты будут стоить в диапазоне $850-900.

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