В галактической войне врагами будут роботизированные Автоматоны и жукоподобные Термининды

Helldivers 2 предлагает игрокам присоединиться к галактической войне на Суперземле. Игроки смогут заниматься наблюдением развития конфликта и принимать участие в сражениях по всей Вселенной.

Они получат роль Helldivers - элитных солдат, которые используют всю мощь арсенала Суперземли для защиты колонизаторов и освобождения планет от врагов. Игрокам предстоит выполнять сложные задания и продвигаться по карьерной лестнице, чтобы занять достойное место в истории Helldiver.

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В галактической войне врагами будут роботизированные Автоматоны и жукоподобные Термининды, требующие различных стратегий и стратагем для противостояния им. Игроки смогут сражаться не только с врагами, но и с природными опасностями на поверхности чужих миров. Они также смогут объединяться с другими игроками, чтобы выполнить миссии и операции, такие как уничтожение вражеских целей или захват вражеских крепостей, и таким образом приближаться к освобождению галактики.



