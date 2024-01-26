Генеральный директор OpenAI, как сообщается, ищет средства для специализированных заводов по производству чипов

У генерального директора OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) зимой 2023 года был неспокойный момент в карьере, но, судя по всему, он собирается полностью посвятить себя будущим интересам своей компании. Согласно сообщению Bloomberg, технологический визионер инициировал крупную инициативу по сбору средств на строительство заводов по производству полупроводников, ориентированных на OpenAI.

Специалист по ИИ полагает, что его отрасль станет настолько распространенной, что потребует специализированной сети производственных мощностей - базирующаяся в США организация по исследованию искусственного интеллекта (ИИ) (по слухам) изучает возможность создания чипов искусственного интеллекта на заказ. Собственные GPU и ускорители, ориентированные на ИИ, не являются новинкой на данном этапе - многие ведущие технологические компании полагаются на решения NVIDIA, но в ближайшем будущем будут стремиться к внедрению оборудования, созданного на заказ.

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Популярная система ChatGPT от OpenAI работает на базе графических процессоров NVIDIA H100 и A100, но Альтман и Ко, похоже, предпочитают использовать индивидуальные альтернативы. Путь "на своих условиях", похоже, позволяет обойтись без ожидаемого/традиционного процесса производства чипов - крупные литейные заводы могут не справиться со спросом на кремний, ориентированный на ИИ.

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G42 (холдинговая компания, занимающаяся разработкой ИИ в Абу-Даби) и SoftBank Group упоминаются как основные инвестиционные партнеры в зарождающейся схеме OpenAI - Bloomberg сообщает, что команда Альтмана ведет переговоры о сделке на сумму от 8 до 10 миллиардов долларов с высшим руководством G42. Запланированное OpenAI создание собственной сети литейных заводов - цель, безусловно, грандиозная и дорогостоящая: в отчете не уточняется, будут ли приобретаться и капитально ремонтироваться существующие предприятия, или же новые заводы будут строиться полностью с нуля.