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ddr22
MOUNTAIN выпустила новые колпачки для механических клавиатур - Snow Keycaps
Компания MOUNTAIN выпустила новые колпачки для механических клавиатур - Snow Keycaps в стиле пудинга

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Компания MOUNTAIN выпустила новые колпачки для механических клавиатур - Snow Keycaps в стиле пудинга. Эти колпачки выполнены из высококачественного PBT-пластика, обладают очень приятной на ощупь текстурой и легендой, которые совсем не выцветают и практически не изнашиваются.

Колпачки Snow Keycaps доступны в черном и белом цветах, и каждый набор включает 113 колпачков, включая стандартные ANSI-клавиши, ISO-надстройки и надстройки для широкого спектра механических клавиатур. Цена за набор колпачков составляет всего лишь какие-то $34.99.

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Брэм Ронген, руководитель отдела периферийных устройств MOUNTAIN, отмечает, что Snow Keycaps являются идеальным дополнением для геймерских клавиатур, так как они не только высококачественные и прочные, но и совместимы с большинством механических клавиатур на рынке.

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