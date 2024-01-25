Компания MOUNTAIN выпустила новые колпачки для механических клавиатур - Snow Keycaps в стиле пудинга

Компания MOUNTAIN выпустила новые колпачки для механических клавиатур - Snow Keycaps в стиле пудинга. Эти колпачки выполнены из высококачественного PBT-пластика, обладают очень приятной на ощупь текстурой и легендой, которые совсем не выцветают и практически не изнашиваются.

Колпачки Snow Keycaps доступны в черном и белом цветах, и каждый набор включает 113 колпачков, включая стандартные ANSI-клавиши, ISO-надстройки и надстройки для широкого спектра механических клавиатур. Цена за набор колпачков составляет всего лишь какие-то $34.99.

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Брэм Ронген, руководитель отдела периферийных устройств MOUNTAIN, отмечает, что Snow Keycaps являются идеальным дополнением для геймерских клавиатур, так как они не только высококачественные и прочные, но и совместимы с большинством механических клавиатур на рынке.