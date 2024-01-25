Emerald 2 имеет три порта HDMI, один порт USB-C с Alt-DP и графику Intel Xe

Компания Simply NUC представила новый мини-ПК под названием Emerald 2, который оснащен последними процессорами Intel 13-го поколения Raptor Lake и графикой Iris Xe. Этот компьютер предназначен для широкого спектра вычислительных приложений от домашнего офиса до цифровых вывесок.

Генеральный директор Simply NUC, Джонни Смит, отмечает, что компания очень довольна представлением Emerald 2, так как этот мини-ПК обеспечивает высокую производительность, прекрасное визуальное качество и широкие возможности подключения. Он уверен, что эта новинка превзойдет ожидания клиентов.

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Сейчас можно оформить предварительные заказы на модели NUC13EMi7 и NUC13EMi5, которые оснащены мощными процессорами Intel Core i7-1360P и i7-1340P 13-го поколения соответственно, а также графикой Iris Xe. Модель NUC13EMi3, которая имеет процессор Intel Core i3-1315U с графикой UHD, уже доступна для немедленного заказа по всему миру по цене 569 долларов.

Emerald 2 имеет три порта HDMI, один порт USB-C с Alt-DP и графику Intel Xe, что позволяет пользователям подключать несколько 4K-дисплеев и создавать захватывающий контент. Также компьютер оборудован слотом для карт памяти TF SD для удобства пользователей.

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В целом, новый мини-ПК Emerald 2 от Simply NUC обещает предоставить высокую производительность и отличное визуальное качество для различных вычислительных задач. Он доступен для предварительного заказа на официальном сайте компании.