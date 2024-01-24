Во время поездки стало известно о возрастающем беспокойстве ведущих китайских компаний, занимающихся разработкой облачного искусственного интеллекта

Генеральный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг, недавно провел деловую поездку по Китаю, встречаясь с важными клиентами и посещая предприятия NVIDIA в разных городах. По окончании работы на материке, он также планировал остановку на Тайване, где встретился с партнерами по поставкам - TSMC и Wistron.

Во время поездки стало известно о возрастающих волнениях ведущих китайских компаний, занимающихся разработкой облачного искусственного интеллекта, поскольку они недовольны компромиссными корпоративными графическими процессорами NVIDIA. Возможно, Хуанг также попытался убедить клиентов не использовать решения собственной разработки, подпадающие под санкции США.

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По данным индустрии, эти встречи могут быть связаны с разработкой графического процессора B100 "Blackwell" и ускорителем H200 "Hopper" от NVIDIA. Несмотря на слухи о возможности выпуска ухудшенных версий продуктов NVIDIA в Китае, Хуанг готов вести дипломатические переговоры со всеми заинтересованными сторонами.