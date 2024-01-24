Обе компании, Qualcomm и Samsung, выразили гордость и удовлетворение от продолжения стратегического партнерства

Компания Qualcomm Technologies представила мобильную платформу Snapdragon 8 Gen 3 для серии Galaxy S24 от Samsung. Эта платформа предлагает передовые возможности искусственного интеллекта, включая расширение функциональности в повседневной жизни пользователей.

Она также обеспечивает профессиональное качество камеры, игровые возможности и быструю связь, включая Wi-Fi 7. Кроме того, платформа предлагает надежное решение для аутентификации благодаря технологии Qualcomm 3D Sonic Gen 2.

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Обе компании, Qualcomm и Samsung, выразили гордость и удовлетворение от продолжения стратегического партнерства и разработки передовых технологий для премиум-класса мобильных устройств. Серия Galaxy S24 предоставит потребителям самые передовые и высококлассные функции, благодаря включению функции искусственного интеллекта Galaxy AI.