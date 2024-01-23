Китайские поставщики предлагают NVIDIA GeForce RTX 4080M и RTX 4090M в качестве настольных GPU

Китайские компании начали продавать мобильные версии графических процессоров NVIDIA серии RTX 40, которые изначально предназначались для игровых ноутбуков, в качестве настольных видеокарт. Они предлагаются как более доступные альтернативы официальным настольным версиям.

Эти компании используют более низкую стоимость мобильных GPU, бюджетные решения охлаждения и простые конструкции печатных плат, чтобы создать доступные варианты настольных GPU. Несмотря на отсутствие официального разрешения и поддержки от NVIDIA, эти модифицированные GPU находят свой путь на рынок и предлагают экономичные альтернативы дорогим настольным версиям.

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Например, настольный вариант RTX 4080M имеет 7424 ядра CUDA и 12 ГБ памяти GDDR6, что на 24% меньше ядер и на 4 ГБ меньше памяти, чем настольная RTX 4080. Такие карты используют матрицы мобильных GPU вместе с индивидуальными охлаждающими системами и печатными платами, предназначенными для работы в настольных ПК.