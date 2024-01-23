MAXSUN - партнер NVIDIA по производству плат, ориентированный на китайский внутренний рынок.

MAXSUN - партнер NVIDIA по производству плат, ориентированный на китайский внутренний рынок. Компания представила "инновационный" дизайн видеокарты GeForce RTX 4070 SUPER, который нарушает традицию разъема питания 12VHPWR и предоставляет два обычных 8-контактных разъема питания PCIe для получения питания. Хотя довольно часто встречаются карты RTX 4070 с одним 8-контактным разъемом питания PCIe из-за его 200 Вт TGP, в новой RTX 4070 SUPER NVIDIA увеличила ограничения по мощности: TGP теперь составляет 220 Вт, что означает, что почти все партнеры по производству плат должны были использовать разъем 12VHPWR и включать адаптер, разработанный NVIDIA, который преобразует два 8-контактных PCIe в 12VHPWR, способный обеспечить 300 Вт непрерывной мощности.

Плата MAXSUN имеет 8-контактный дизайн PCB, на ней непосредственно расположены 8-контактные разъемы, поэтому в комплект не входит адаптер. Китай - очень требовательный к совместимости рынок, поэтому такой выбор дизайна очень привлекает покупателей. Наличие 8-контактных разъемов PCIe должно особенно благоприятно сказаться на совместимости с корпусом, поскольку эти разъемы могут выдерживать гораздо более жесткие изгибы кабеля, чем 12VHPWR, в том числе с адаптером, разработанным NVIDIA.