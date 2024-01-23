Команда Eleventh Hour Games с радостью объявляет о релизе игры Last Epoch 1.0: Echoes from the Void, который состоится 21 февраля

Команда Eleventh Hour Games с радостью объявляет о релизе игры Last Epoch 1.0: Echoes from the Void, который состоится 21 февраля. Они также представляют обновленные версии игры для предварительного заказа. Last Epoch является Action RPG, которая объединяет путешествия во времени, подземелья, кастомизацию персонажей и бесконечную реиграбельность. В этой игре игроки будут путешествовать по прошлому мира Этерры, сражаясь с темными империями, богами и опасными дикими землями, чтобы спасти время от разрушительной Пустоты.

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Eleventh Hour Games были созданы с мечтой об объединении любителей жанра для создания следующей великой ARPG. После успешного Kickstarter-проекта и работы с увлеченным сообществом в рамках Early Access, они гордятся тем, что создали нечто особенное. Релиз версии 1.0 Last Epoch ставит новый стандарт качества игры, геймплея и визуального исполнения. Команда также обещает регулярно выпускать значительные обновления под названием "циклы", которые будут включать новый контент и улучшения в различных аспектах игры, включая игровой контент, навыки, предметы, системы игры и улучшения качества жизни.

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На их сайте можно найти более подробную информацию о Last Epoch 1.0, включая возможность предварительного заказа и просмотр трейлера. Команда Eleventh Hour Games приглашает всех фанатов Action RPG присоединиться к этому увлекательному путешествию во времени и спасти мир от Пустоты. 21 февраля станет новым началом для игры Last Epoch и мы можем ожидать нового контента и улучшений вскоре после релиза версии 1.0.