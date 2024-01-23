Samsung Foundry активно тестирует второе поколение 3-нанометрового техпроцесса GAA (Gate-All-Around)

Samsung Foundry активно тестирует второе поколение 3-нанометрового техпроцесса GAA (Gate-All-Around), соревнуясь с TSMC за лидерство в массовом производстве этой технологии. Компания стремится достичь процента выпуска чипов для данного техпроцесса свыше 60% в ближайшие шесть месяцев.

В отчете упоминаются такие компании, как NVIDIA, Qualcomm и AMD, и Samsung предпринимает усилия, чтобы переманить этих клиентов у TSMC. Предполагается, что первые партии 3-нанометровых чипов будут использоваться в процессорах приложений для устройств носимой электроники, таких как седьмое поколение Galaxy Watches.

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Также отмечается, что этот техпроцесс может стать основой для мобильной SoC Exynos 2500, который, предположительно, будет использоваться в семействе смартфонов Galaxy S25 2025 года. В отчете Qualcomm упоминается как ключевой клиент, но перетеснить TSMC будет сложно.