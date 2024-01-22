Компания Obsidian Entertainment на мероприятии Developer_Direct представила свою новую игру "Avowed".

Компания Obsidian Entertainment на мероприятии Developer_Direct представила свою новую игру "Avowed". Геймдиректор Кэрри Патель рассказала о геймплее этой фэнтезийной ролевой игры, подчеркнув динамичные бои, выбор игрока и интересный игровой мир в Живых Землях.

Avowed сохраняет традиционный стиль Obsidian - игры с глубокими темами и свободным выбором. Игроку будет предложено принимать решения, которые влияют на развитие сюжета, а также будет возможность выбирать свое снаряжение в бою.

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Арт-директор Мэтт Хансен описал Живые Земли как таинственный остров с разнообразными регионами, включая пустыни, леса, пустоши и вулканы. Обещано еще больше подробностей о геймплее в монодке Xbox Podcast. Игра "Avowed" станет доступна осенью 2024 года для Xbox Series X|S, ПК и в облачном сервисе, а также будет включена в подписку Xbox Game Pass и PC Game Pass.