Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Obsidian Entertainment представила свою новую игру Avowed
Компания Obsidian Entertainment на мероприятии Developer_Direct представила свою новую игру "Avowed".

реклама

Компания Obsidian Entertainment на мероприятии Developer_Direct представила свою новую игру "Avowed". Геймдиректор Кэрри Патель рассказала о геймплее этой фэнтезийной ролевой игры, подчеркнув динамичные бои, выбор игрока и интересный игровой мир в Живых Землях.

Avowed сохраняет традиционный стиль Obsidian - игры с глубокими темами и свободным выбором. Игроку будет предложено принимать решения, которые влияют на развитие сюжета, а также будет возможность выбирать свое снаряжение в бою.

реклама

Арт-директор Мэтт Хансен описал Живые Земли как таинственный остров с разнообразными регионами, включая пустыни, леса, пустоши и вулканы. Обещано еще больше подробностей о геймплее в монодке Xbox Podcast. Игра "Avowed" станет доступна осенью 2024 года для Xbox Series X|S, ПК и в облачном сервисе, а также будет включена в подписку Xbox Game Pass и PC Game Pass.

#avowed
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Штурмовые клещи российской армии в составе бригады "Ветераны" вошли в Авдеевку с 2 направлений
12
Точность поисковых систем становится всё хуже
5
В одном из ТГ-каналов появилась запись поражения украинской лодки русским FPV-дроном
+
Финальная версия ролевой игры Last Epoch, вобравшей в себя всё лучшее из Diablo IV и Path of Exile, выйдет в конце февраля
9
Украинский дрон сумел зафиксировать передвижение РСЗО ТОС-2 недалеко от передовой
+
Российская армия продолжает оттеснять ВСУ на Авдеевском направлении
2
Hyundai Motorsport воссоздала культовый трейлер GTA 6, повторив оригинальные сцены
1
Ученые считают, что эпитаксиальный графен может заменить собой кремний в производстве чипов
2
Компания Microsoft расширила доступ к Copilot
2
WC-100 WaterCube - изобретение, способное решить проблему засухи, благодаря воздуху
2
Разгон SSD можно сделать, причем с серьезным приростом производительности
5
Американские и британские военные планируют повысить интенсивность своих действий проти хуситов
+
На Урале построят самое высокое здание за пределами Москвы и Петербурга
1
Симулятор выживания Palworld разошёлся тиражом свыше двух миллионов копий за первые 24 часа после релиза
1
В компании AMD пообещали, как можно дольше поддерживать платформу AM4
15
За последнее десятилетие спрос на жёсткие диски существенно упал из-за роста рынка SSD
3
Mercedes-Benz продает все свои салоны в Германии
9
Западная военная группировка нанесла ракетный удар по йеменским хуситам
+
Новая часть Quake находится в разработке в Machine Games
2
Эмитент стейблкойна USDT регистрируется в России
1

Популярные статьи

9 Махов и более 1000 км: гиперзвуковая ракета «Циркон» - российский ответ авианосному флоту США
15
MW: Почему Эфиопия, Алжир и Казахстан отказываются от истребителей Rafale в пользу наших Су-30СМ
8
Что известно об ожидаемых в 2024 году процессорах Intel и AMD
16
Ultrakill - очередной ретро-шутер в раннем доступе (краткий обзор)
7
Как украинский ударный дрон смог пролететь 1000 км до Санкт-Петербурга и чем ответит Россия
33
Тестирование Battlefield 2042 RX 7900 XTX VS RTX 4090 3840x2160
106
Иран и КНДР готовы передать России свои новые гиперзвуковые ракеты
12
Об эксклюзивах Sony PlayStation на 2024 год
7
Карманный фонарик стал причиной поломки истребителя F-35 и привёл к ущербу на 3 933 106 долларов США
5
О плане Сталина по преобразованию природы
4

Сейчас обсуждают

Анатолий Савинков
06:38
Вы кибертраки продоваете?...
Красивое: Tesla привезёт Cybertruck в Китай, чтобы показывать, а не продавать
Евгений Воробьев
06:32
Истину глаголишь , купил я себе rx470 на 4гб. Играю на минималках
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
century84
06:27
Уже поздно.
Волонтёры ВСУ: Российские рейдовые группы спецназа уже бродят по "Авдосу" и вынуждают бояться ночи
Юрий Мальм
06:19
А в текущей эпохе все государьства проеблись ведь?
Многие страны планируют возродить исследования Луны с целью освоения
Юрий Мальм
06:16
Подлизнули на троечку
На передовой со стороны Украины появились "гибриды" FrankenSAM, собранные из разных ЗРК
Фанат Томатный
06:06
Правильно! Нужно много таких же хомячков, которые захотят заработать. Но что то их не видно. И самое примечательное на чивес маркетплейс(обменник), сначала убрали возможность обменивать крипту типа Чи...
Ответы разработчиков HiveProject касательно дальнейшего развития Chives Coin
Фанат Томатный
05:59
Ну нормально так с обменника 200000 хайв коина исчезло(причем я туда с криптобиржи закидывал настоящие деньги), потом и сам кошелек пропал. Остались только на стэйкинге. Реальный лохотрон... И NFT пар...
Ответы разработчиков HiveProject касательно дальнейшего развития Chives Coin
Аркадий Еремеев
05:58
Ну контраст у VA панели то не плохой, не oled конечно, но близок. Да и miniled с локальным затемнением тоже близко к oled'у подобрался. Так что, в темной комнате в qled+miniled черный и впрям как черн...
Инновационный TCL QD QM8 — самый большой в мире телевизор QD Mini LED
Eisbrecher
05:52
Вот именно :). P.S. Ничоси по мне кто-то ботами прошелся :)
Тестирование Battlefield 2042 RX 7900 XTX VS RTX 4090 3840x2160
Валерий Делахов
05:47
У меня связка 11700ф и Арк 770 Норм?
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем