На сайте ASRock появились страницы с продуктами для последних моделей серии Radeon RX 7000

Компания ASRock представила на выставке CES 2024 индивидуальные графические процессоры Radeon RX 7600 XT 16 ГБ - всего через пару дней после официального анонса компанией AMD расширенной линейки RDNA 3 нижнего среднего ценового диапазона. ASRock была в числе немногих партнеров Team Red с готовыми платами (на базе Navi 33 XT) на выставке - похоже, тайваньский производитель готовится выпустить в розничную продажу свои модели видеокарт Radeon RX 7600 XT Steel Legend 16 GB OC и Challenger 16 GB OC.

На сайте ASRock появились страницы с продуктами для последних моделей серии Radeon RX 7000, но пресс-материалы о скором выпуске продукта не были опубликованы (на момент написания новости).

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Тройной вентилятор Steel Legend от ASRock для среднего уровня и двухвентиляторный Challenger для начального уровня - это уже привычные решения для линеек Radeon RX 7000 и 6000 - в сентябре прошлого года были представлены модели Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT, оснащенные этими кожухами, а также варианты Phantom Gaming OC более высокого класса.

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Ожидается, что слегка разогнанный графический процессор Radeon RX 7600 XT не будет тепловыделяющим монстром, поэтому дорогие решения для охлаждения не являются необходимостью для экономной аудитории, которая, скорее всего, нацелена на достойный уровень игровой производительности в 1080p. Модель ASRock Radeon RX 7600 XT Challenger 16 GB OC планируется выпустить по цене 329 долларов США (официальный гид AMD SEP), а более дорогая модель Steel Legend OC будет лишь незначительно дороже.