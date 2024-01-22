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Компания Memory PC GmbH представила эксклюзивную версию стандартной видеокарты PULSE RX 7800 XT от Sapphire Technology - немецкий интернет-магазин рекламирует эту специальную версию как "первую в мире", с "уникальным и привлекающим внимание дизайном". Мы считаем, что здесь не обошлось без преувеличений, хотя брендинг Memory PC, рекламная кампания и дополнительная порция красного и белого цвета делают упаковку более визуально привлекательной.
Дизайн карт PULSE от Sapphire, как правило, сфокусирован на функциональности, а не на причудливом оформлении - обычная карта PULSE RX 7800 XT почти полностью черная, за исключением красных линий на кожухе и задней панели, а также белого текста на сдвоенных вентиляторах охлаждения.
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Специальная модель оснащена белыми вентиляторами PULSE с сокращенным логотипом Memory PC, а кожух имеет красно-белый многоугольный узор со стелс-эффектом.
Этот эффект украшает почти всю заднюю панель, а пикселизированная графика сердца и надпись "WE LOVE GAMING" расположены на островке черного цвета. Совместная работа Memory PC + Sapphire Technology Navi 32 XT GPU доступна только в виде готовых систем - по цене от 999 евро за сборку на базе AMD Ryzen 7 5700X.