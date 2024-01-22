Компания Memory PC GmbH представила эксклюзивную версию стандартной видеокарты PULSE RX 7800 XT от Sapphire Technology

Компания Memory PC GmbH представила эксклюзивную версию стандартной видеокарты PULSE RX 7800 XT от Sapphire Technology - немецкий интернет-магазин рекламирует эту специальную версию как "первую в мире", с "уникальным и привлекающим внимание дизайном". Мы считаем, что здесь не обошлось без преувеличений, хотя брендинг Memory PC, рекламная кампания и дополнительная порция красного и белого цвета делают упаковку более визуально привлекательной.

Дизайн карт PULSE от Sapphire, как правило, сфокусирован на функциональности, а не на причудливом оформлении - обычная карта PULSE RX 7800 XT почти полностью черная, за исключением красных линий на кожухе и задней панели, а также белого текста на сдвоенных вентиляторах охлаждения.

реклама

Специальная модель оснащена белыми вентиляторами PULSE с сокращенным логотипом Memory PC, а кожух имеет красно-белый многоугольный узор со стелс-эффектом.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Этот эффект украшает почти всю заднюю панель, а пикселизированная графика сердца и надпись "WE LOVE GAMING" расположены на островке черного цвета. Совместная работа Memory PC + Sapphire Technology Navi 32 XT GPU доступна только в виде готовых систем - по цене от 999 евро за сборку на базе AMD Ryzen 7 5700X.