Компания ASUS объявила о завершении производства продуктов в рамках линейки Intel Next Unit of Computing (NUC), включая модель NUC Extreme

Компания ASUS объявила о завершении производства продуктов в рамках линейки Intel Next Unit of Computing (NUC), включая модель NUC Extreme. В заявлении компания уточняет, что они запустили бизнес NUC и начали принимать заказы на системы NUC 10-13-го поколений. Они также намерены обеспечить наиболее эффективные вычисления с помощью своего нового подразделения ASUS NUC BU.

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Недавно TechPowerUp получило доступ к новым устройствам NUC на выставке CES 2024, и многие заметили отсутствие продуктов NUC Extreme в демонстрационном зале ASUS. Журналисты из онлайн-издания Fudzilla провели расследование и связались с представителем ASUS. Оказалось, что компания решила не обновлять устройство NUC Extreme, и последний продукт этой линейки станет моделью NUC Raptor Canyon. ASUS также представила 7,5-литровый десктоп ROG Strix G16CHR, который будет заменять NUC Extreme и иметь большие возможности для игр.

Анализируя решение ASUS, журналист Fudzilla отметил, что обновление NUC Extreme потребовало бы замены вычислительной платы, и новые карты на базе процессора Core i9 14900K Raptor Lake пока не существуют. Вместо этого, обновление видеокарты на базе серии 3000 RTX принесло бы больше выигрыша в производительности. Кроме того, следующий поколение процессоров Arrow Lake для настольных ПК, вероятно, будет использовать новый сокет, что означает, что обновление для владельцев NUC Extreme будет сложным без замены вычислительной платы или самого процессора.

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Таким образом, ASUS прекращает производство NUC Extreme и сосредотачивается на других продуктах, таких как ROG Strix, которые предлагают более широкий спектр возможностей для игроков. Обновление NUC Extreme не представляется целесообразным в данный момент, так как оно требовало бы замены важных компонентов с небольшой прибавкой в производительности.