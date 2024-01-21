AQIRYS представила новую игровую клавиатуру Libertas, которая отличается повышенной бесшумностью и плавностью работы

Компания AQIRYS представила новую игровую клавиатуру Libertas, которая отличается повышенной бесшумностью и плавностью работы. Она оснащена специально разработанными механическими переключателями HaiMu x AQIRYS Silent, которые обеспечивают тихий и плавный набор текста. Их точная смазка улучшает ощущение от каждого нажатия клавиши. Такие характеристики делают клавиатуру Libertas привлекательной для геймеров и профессионалов, работающих в условиях, где важно минимизировать шум.

реклама

Клавиатура имеет форм-фактор 75%, который сочетает компактность клавиатуры 60% с ключевыми функциями полноразмерной модели. Это обеспечивает легкий доступ к основным клавишам и улучшенный комфорт и время отклика во время игр. Для снижения уровня шума клавиатуры Libertas использована инновационная конструкция с прокладками и звукопоглощающими материалами. Это позволяет получить исключительно тихий звук при наборе текста, что является идеальным для сосредоточенных игровых сессий.

Клавиатура LIBERTAS также отличается долговечностью и возможностью настройки. Она оснащена высококачественными трехцветными колпачками PBT с двойным напылением, которые устойчивы к выцветанию. Кроме того, в комплект поставки входят дополнительные переключатели, колпачки, регулятор громкости, пылезащитная крышка и кисточка с инструментами. Это позволяет пользователям изменять внешний вид клавиатуры и легко ухаживать за ней. Клавиатура LIBERTAS также обладает универсальными возможностями подключения и длительным временем работы от аккумулятора, что делает ее надежным выбором для интенсивного и регулярного использования.

Клавиатура LIBERTAS имеет удобную конструкцию с возможностью горячей замены переключателей. Гнезда для переключателей Kailh Rainbow поддерживают легкую замену и настройку переключателей, а также совместимы с широким спектром механических переключателей. Это позволяет пользователям персонализировать процесс набора текста в соответствии со своими предпочтениями. Эта функция также продлевает срок службы клавиатуры, так как пользователи могут заменить изношенные переключатели без необходимости в технических знаниях или пайке.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Клавиатура AQIRYS Libertas уже доступна для приобретения по цене 99,99 евро с НДС / 90,99 долларов США без учета налогов. Она предлагает различные варианты подключения и отличается долговременной работой от аккумулятора.