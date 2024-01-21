HYTE, производитель компонентов и периферийных устройств для ПК, объявила о своем первом сотрудничестве с агентством VTuber NIJISANJI EN

Компания HYTE, производитель компонентов и периферийных устройств для ПК, объявила о своем первом сотрудничестве с агентством VTuber NIJISANJI EN. В рамках этого сотрудничества компания выпустит три корпуса Y60 для ПК, окрашенных в пастельные тона и украшенных иллюстрациями ютуберов Энны Алуэтт, Элиры Пендоры и Роземи Лавлок. Каждый комплект включает также индивидуальный настольный планшет, набор ключей и настенный свиток.

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Первый комплект, Y60 Enna Alouette, олицетворяет птицу-ангела и украшен иллюстрациями Энны. Кастомный корпус имеет музыкальные ноты и талисман "Aloupeeps". Комплект также включает коврик, набор клавиш и настенный свиток с изображением Энны.

Комплект Y60 Elira Pendora окрашен в пастельный голубой цвет и украшен изображениями Элиры Пендоры, укротительницы драконов, и ее спутника "Пикл". Набор клавиш включает символы, связанные с Элирой, а также настенный свиток и настольный блокнот с изображением Втюбера.

В комплекте Y60 Rosemi Lovelock корпус выполнен в пастельно-розовых тонах и украшен изображениями Роземи Лавлок. Кнопка включения имеет изображение розы, а настенный свиток и набор клавиш включают символы, символизирующие Роземи.

Комплекты Y60 уже доступны для предварительного заказа в США и Канаде по цене 299,99 долларов США. Глобальная доступность ожидается в конце первого квартала.

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Ютуберы Энна Алуэтт, Элира Пендора и Роземи Лавлок выразили радость от сотрудничества с HYTE и надеются, что их поклонники оценят новые корпуса для ПК, которые позволят им быть ближе к своим любимым VTuberам.