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Компания GALAX выпустила новую видеокарту под названием Master Edition GeForce RTX 4070 SUPER HoF OC. Карта оснащена графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER и предназначена для высокой производительности. GALAX добавила специальное решение для охлаждения, которое позволяет разогнать карту на 211 МГц по сравнению с эталонными настройками Team Green.
Карта занимает лидирующее место в своем классе, обгоняя модель AORUS RTX 4070 SUPER MASTER от GIGABYTE на 30 МГц. Дизайн карты выполнен в белом цвете, включая печатную плату. Она оснащена мощным ТГП и имеет возможность регулировки питания до 320 Вт. Карта также имеет 12+3-фазный дизайн и управляется ШИМ XDPE10281.
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GALAX намекает на выпуск новых моделей Master Edition SUPER в белом цвете. Однако, есть вероятность, что данные топовые карты будут доступны только на рынке Китая.