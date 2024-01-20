Компания GALAX выпустила новую видеокарту под названием Master Edition GeForce RTX 4070 SUPER HoF OC

Компания GALAX выпустила новую видеокарту под названием Master Edition GeForce RTX 4070 SUPER HoF OC. Карта оснащена графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER и предназначена для высокой производительности. GALAX добавила специальное решение для охлаждения, которое позволяет разогнать карту на 211 МГц по сравнению с эталонными настройками Team Green.

Карта занимает лидирующее место в своем классе, обгоняя модель AORUS RTX 4070 SUPER MASTER от GIGABYTE на 30 МГц. Дизайн карты выполнен в белом цвете, включая печатную плату. Она оснащена мощным ТГП и имеет возможность регулировки питания до 320 Вт. Карта также имеет 12+3-фазный дизайн и управляется ШИМ XDPE10281.

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GALAX намекает на выпуск новых моделей Master Edition SUPER в белом цвете. Однако, есть вероятность, что данные топовые карты будут доступны только на рынке Китая.