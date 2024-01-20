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ddr22
Разработчики CPU-Z добавили поддержку процессоров Intel Arrow Lake и AMD Hawk Point
Вчерашнее обновление CPU-Z - версия 2.09 - добавляет поддержку еще не вышедших процессоров Intel и AMD нового поколения

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Вчерашнее обновление CPU-Z - версия 2.09 - добавляет поддержку еще не вышедших процессоров Intel и AMD нового поколения. Специалисты по аппаратному обеспечению ПК прочесали список изменений, опубликованный в середине января в бесплатном приложении. Сначала мы увидели "улучшенную поддержку" недавно выпущенных мобильных процессоров Intel 14-го поколения Meteor Lake, а в той же строке упоминается "предварительная поддержка" семейства настольных процессоров Arrow Lake от Team Blue. Последний процессор, как ожидается, будет выпущен в конце 2024 года, поэтому очень интригующе видеть, как команда разработчиков CPU-Z знакомится с основной микроархитектурой Intel 15-го поколения.

Основные конкуренты также представлены ниже - семейства процессоров Hawk Point и Hawk Point 2 (Zen 4/Zen 4c) от AMD. Семейства процессоров присутствуют, хотя в журнале изменений не уточняется, является ли это предварительной поддержкой (или полноценной). Судя по всему, "Hawk Point" является очень легким обновлением их продолжающейся линейки "Phoenix", с некоторым дополнительным "увесистым" NPU.

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По слухам, мобильные процессоры серии Ryzen 8040 от Team Red будут выпущены в первом квартале 2024 года. Версия 2.09 также добавляет поддержку графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER (AD104-350-A1). Мы ожидаем, что в ближайших обновлениях CPU-Z к этому добавятся и более старшие модели.

#cpu-z
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