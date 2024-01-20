Сегодня Samsung Electronics представила новую серию смартфонов Galaxy S24, которая включает в себя модели Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ и Galaxy S24

Сегодня Samsung Electronics представила новую серию смартфонов Galaxy S24, которая включает в себя модели Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ и Galaxy S24. Эти устройства оснащены технологией Galaxy AI, которая делает возможности мобильных устройств еще более широкими. Искусственный интеллект в серии Galaxy S24 обеспечивает возможности безграничного общения с помощью интеллектуального перевода текста и звонков, а также открывает новые стандарты в поиске информации, меняя способ взаимодействия пользователей с миром.

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Президент и глава подразделения Mobile eXperience (MX) Business в Samsung Electronics ТМ Ро отмечает, что серия Galaxy S24 изменит нашу связь с миром и откроет новые возможности в сфере мобильных инноваций. Искусственный интеллект, разработанный на основе инновационного наследия компании и понимания того, как пользователи используют свои телефоны, поможет пользователям по всему миру использовать Galaxy AI в своей повседневной жизни.

Galaxy AI значительно улучшит общение, что является одной из ключевых функций смартфонов. Функция Live Translate позволяет двустороннее голосовое и текстовое переводить телефонные звонки в реальном времени, не требуя дополнительных приложений, а встроенный искусственный интеллект обеспечивает конфиденциальность разговоров. Другая функция, называемая Interpreter, позволяет мгновенно переводить разговоры на разделенном экране, а Chat Assist помогает отточить разговорный тон в сообщениях и других приложениях. Note Assist в Samsung Notes обеспечивает более организованную работу с заметками, а Transcript Assist использует искусственный интеллект и технологию Speech-to-Text для расшифровки и обобщения голосовых записей.

Кроме функций, связанных с общением, серия Galaxy S24 также предлагает новый подход к поиску информации. Функция Circle to Search with Google позволяет пользователям с помощью жеста получать полезные результаты поиска, не покидая текущее приложение. Онлайн-поиск стал интуитивным благодаря сотрудничеству с компанией Google. Кроме того, серия Galaxy S24 обеспечивает максимальную свободу творчества при съемке фотографий и видео. ProVisual Engine использует искусственный интеллект для улучшения возможностей съемки и позволяет создавать и публиковать качественные изображения в социальных сетях.

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В целом, серия Galaxy S24 представляет новую эру мобильных устройств, которые с помощью искусственного интеллекта расширяют возможности пользователей в области общения, поиска информации и творчества. Эти инновационные функции улучшат повседневный опыт пользователей и позволят им познать мир по-новому.