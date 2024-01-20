Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Сегодня Samsung представила новую серию смартфонов Galaxy S24
Сегодня Samsung Electronics представила новую серию смартфонов Galaxy S24, которая включает в себя модели Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ и Galaxy S24

реклама

Сегодня Samsung Electronics представила новую серию смартфонов Galaxy S24, которая включает в себя модели Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ и Galaxy S24. Эти устройства оснащены технологией Galaxy AI, которая делает возможности мобильных устройств еще более широкими. Искусственный интеллект в серии Galaxy S24 обеспечивает возможности безграничного общения с помощью интеллектуального перевода текста и звонков, а также открывает новые стандарты в поиске информации, меняя способ взаимодействия пользователей с миром.

реклама

Президент и глава подразделения Mobile eXperience (MX) Business в Samsung Electronics ТМ Ро отмечает, что серия Galaxy S24 изменит нашу связь с миром и откроет новые возможности в сфере мобильных инноваций. Искусственный интеллект, разработанный на основе инновационного наследия компании и понимания того, как пользователи используют свои телефоны, поможет пользователям по всему миру использовать Galaxy AI в своей повседневной жизни.

Galaxy AI значительно улучшит общение, что является одной из ключевых функций смартфонов. Функция Live Translate позволяет двустороннее голосовое и текстовое переводить телефонные звонки в реальном времени, не требуя дополнительных приложений, а встроенный искусственный интеллект обеспечивает конфиденциальность разговоров. Другая функция, называемая Interpreter, позволяет мгновенно переводить разговоры на разделенном экране, а Chat Assist помогает отточить разговорный тон в сообщениях и других приложениях. Note Assist в Samsung Notes обеспечивает более организованную работу с заметками, а Transcript Assist использует искусственный интеллект и технологию Speech-to-Text для расшифровки и обобщения голосовых записей.

Кроме функций, связанных с общением, серия Galaxy S24 также предлагает новый подход к поиску информации. Функция Circle to Search with Google позволяет пользователям с помощью жеста получать полезные результаты поиска, не покидая текущее приложение. Онлайн-поиск стал интуитивным благодаря сотрудничеству с компанией Google. Кроме того, серия Galaxy S24 обеспечивает максимальную свободу творчества при съемке фотографий и видео. ProVisual Engine использует искусственный интеллект для улучшения возможностей съемки и позволяет создавать и публиковать качественные изображения в социальных сетях.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В целом, серия Galaxy S24 представляет новую эру мобильных устройств, которые с помощью искусственного интеллекта расширяют возможности пользователей в области общения, поиска информации и творчества. Эти инновационные функции улучшат повседневный опыт пользователей и позволят им познать мир по-новому.

#samsung
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung добавит в смартфоны Galaxy S24 свой True Tone
Владельцам смартфонов Samsung Galaxy S24 через пару лет придётся раскошелиться за использование ИИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят новый завод по производству грузовиков
27
ИноСМИ: ВС России проверяют возможности своих РЭБ, отключая на половине Польши GPS-сигнал
7
AMD снизила цену Radeon RX 7900 XT на $100, чтобы конкурировать с новой RTX 4070 Ti Super
14
В России создаётся бюджетный, но при этом быстрый аналог реактивного беспилотника «Герань»
4
Физики изучили самую далёкую галактику во Вселенной и обнаружили чёрную дыру невозможной массы
5
Мировые производители лития терпят убытки — металл не оправдал возлагаемых на него надежд
1
Завершаются лётные испытания дрона-камикадзе Ястреб, способного заменить собой БПЛА Герань-2
1
В ГУР МО Украины признали, что Россия за год значительно усовершенствовала свои крылатые ракеты
1
В России создали новый способ производства компьютерных плат
3
Два лунных модуля готовятся к посадке
2
Seagate Ramps выпускает революционные жесткие диски емкостью 30 ТБ
4
Galax GeForce RTX 4070 SUPER HOF OC Lab станет самой быстрой видеокартой этой модели
1
Reuters: Запад хотел бы конфисковать замороженные активы России на $300 миллиардов, но не знает как
+
Съёмки кинофильма «Гладиатор 2» завершились
+
Норвежская статистика показывает, что у электромобилей заметно меньше проблем с началом движения зимой
6
Sharp показала новый тип экранов без подсветки
+
После отказа премьера КНР встретиться с Зеленским, последний сказал, что это просто не "его уровень"
5
ВС РФ впервые использовали для удара редкую 4-тонную ракету П-35 - украинские СМИ
4
На ТВ отменили премьеру телесериала «Слово пацана»
7
Бразилия побила рекорд по продажам агропромышленного экспорта
+

Популярные статьи

Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
50
Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
13
Проверяю неоригинальную русскую озвучку в некоторых играх
5
Конфигурация игрового компа за 40 тр для сына
55
10 вещей, которые могут вывести из строя ваш SSD — как этого избежать в 2024 году
48
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
20
Какие процессоры и видеокарты предпочитают российские геймеры, и почему рынок ПК сокращается
18
Синергия Xbox series S и Diablo IV
2
Samsung Galaxy S24 vs. S24+ vs. S24 Ultra основные характеристики
4
Как защититься от телефонных и интернет-мошенников — 5 главных правил
6

Сейчас обсуждают

Дмитрий Попов
02:36
В ВК под каждым постом маркета таких промокодов как мусора накидано, каждый думает что самый умный.
Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
Дмитрий Попов
02:32
Бедная девушка на картинке, как ее нейросеть помотала) Гигантский большой палец, одна ноздря, потек левый глаз, неправильное ухо. Это все из-за работы в сбере?))
Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
Михаил Иванов
02:13
Автору, прежде, чем писать статьи по астрофизике, следовало бы хотя бы вникнуть в тему немного. А не только переписовать автоматически то, что переведено гуглом. Не статья, а белиберда какая-то.
Физики изучили самую далёкую галактику во Вселенной и обнаружили чёрную дыру невозможной массы
fynjy_2005
02:09
Хоть выявили тут местных Навальнистов)))
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
fynjy_2005
02:06
Может потому что у нас может и не полноценная демократия в стране, но в целом соблюдаются принципе плюрализма. Сторонникам укрорейха ФША не понять.
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
fynjy_2005
02:04
Ты еще скажи аллея ангелов в Донецке нет или горловской мадонны
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
fynjy_2005
02:03
Даже админ в теме.
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
fynjy_2005
02:00
Деменция чтоль?
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
Колючка
01:59
Настолько жалок, что даже не можешь нормально переписать уже готовую статью с 3Днюс.
Компания AMD представила два различных чипа, Phoenix 1 и Phoenix 2
fynjy_2005
01:58
Ну полномасштабной войны нет, есть СВО с ограниченными целями. Этот термин не мы придумали. Нужные люди набираются и сейчас. и дут в окопы. Я бы сам пошел, но по состоянию здоровья не пройду.
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем