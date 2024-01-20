Анонимный источник в промышленности предупреждает о возможном резком росте цен на твердотельные накопители (SSD) в первом квартале 2024 года

Анонимный источник в промышленности предупреждает о возможном резком росте цен на твердотельные накопители (SSD) в первом квартале 2024 года из-за дефицита NAND-флеш-памяти.

По информации источника, пакеты NAND, состоящие из четырех и восьми устройств NAND, уже становятся редкими, что приведет к подскоку цен на большие SSD. Этот рост уже начинает наблюдаться в розничной торговле, и графики для выборки из трех моделей SSD емкостью 2 ТБ подтверждают эту тенденцию. Производители уже сейчас испытывают сложности с поиском адекватных поставок пакетов 3D NAND.

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Ожидается, что дефицит может длиться от двух до трех месяцев и сильно повлиять на потребительский и корпоративный рынки SSD. Отчет TrendForce также прогнозирует рост контрактных цен на NAND-флеш-память в первом квартале 2024 года на 15-20% для потребительского рынка и на 18-23% для корпоративного рынка.