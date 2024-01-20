Ключевой особенностью Bulletstorm VR является поддержка двойного оружия, что позволяет игрокам эффективно сражаться с врагами

Сегодня был представлен эксклюзивный набор функций Bulletstorm VR, который позволяет игрокам погрузиться в мир Стигии - планеты, наполненной кровью, оружием и жуткими врагами. В игре игроки выступают в роли Грейсона Ханта, бывшего наемника, который стал космическим пиратом. Основная задача - выжить и отомстить своему бывшему командиру, генералу Виктору Саррано.

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Ключевой особенностью Bulletstorm VR является поддержка двойного оружия, что позволяет игрокам эффективно сражаться с врагами. Например, можно прикрепить энергетический поводок к мутанту и использовать его в бою. Энергетический поводок позволяет тянуть, толкать, заманивать и взрывать врагов как вблизи, так и на расстоянии.

В Bulletstorm VR появляются новые персонажи и оружие. Игроки смогут играть за Тришку Новак и использовать оружие с энергетическими клинками, которые подобно языку Тришки имеют острые края.

Нужно отметить, что чтобы отдых был полноценным, необходимы знакомые любимые игры. Bulletstorm VR предлагает широкий арсенал оружия, включая винтовки, револьверы, скорострельные бластеры, базуки и дробовики. В игре также предусмотрены разнообразные визуальные эффекты и возможность использования современных тактильных и визуальных эффектов виртуальной реальности.

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Bulletstorm VR обещает игрокам захватывающие приключения в ярком и опасном мире Стигии. Она предлагает уникальные возможности использования оружия, новых персонажей и интересных игровых механик. Поле зрения в 110 градусов и высокое разрешение позволяют в полной мере ощутить атмосферу игры. Игроки сможет заглянуть в глубины планеты и почувствовать себя настоящим космическим пиратом.