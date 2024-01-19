Мировой доход от продаж полупроводников в 2023 году снизился на 11 %, Intel вернула себе первое место

По предварительным данным исследовательской компании Gartner, мировой доход от продаж полупроводников в 2023 году снизился на 11,1% по сравнению с предыдущим годом, составив 533 миллиарда долларов. Это связано с цикличностью отрасли и сложным годом, который привел к сильным падениям в выручке от продажи памяти. Только 9 из 25 ведущих производителей полупроводников показали рост доходов, а 10 из них столкнулись с двузначным снижением.

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В то время как совокупный доход 25 ведущих производителей упал на 14,1%, Intel вернула себе первое место, уступленное Samsung двумя годами ранее. Выручка Intel оценивается в 48,7 миллиарда долларов, тогда как выручка Samsung составит 39,9 миллиарда долларов. Nvidia также заняла свое место в пятерке лидеров, увеличив доход от продаж полупроводников на 56,4%.

Одним из самых заметных снижений был рынок памяти, где доход от продаж упал на 37%. Смартфоны, ПК и серверы, основные сегменты рынка памяти, столкнулись с низким спросом и избыточными запасами. Доходы от DRAM сократились на 38,5%, а от флэш-памяти NAND - на 37,5%.

С другой стороны, доходы от продаж систем непамяти снизились на 3% в 2023 году. В этом сегменте спрос снизился, а избыток запасов негативно повлиял на рынок в течение всего года. Большинство производителей непамяти всё же имели более благоприятную ценовую ситуацию. Спрос на полупроводники без памяти для искусственного интеллекта был самым сильным, а также автомобильный сектор, оборонная и аэрокосмическая промышленность показали хороший рост.

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Таким образом, 2023 год стал сложным для рынка полупроводников, снижение доходов от продаж стало результатом неудовлетворительного состояния отрасли и слабого спроса в некоторых сегментах, особенно памяти. Однако некоторые производители, такие как Intel и Nvidia, продемонстрировали хороший рост и заняли лидирующие позиции. Сегмент непамяти также показал некоторую стабильность, несмотря на снижение спроса в целом на рынке.