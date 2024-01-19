На данный момент, акции компании стоят $160,17, что близко к рекордному максимуму в $164,46, установленному в ноябре 2021 года

Акции компании AMD достигли почти рекордных отметок после выпуска процессоров Instinct MI300X и MI300A на базе архитектуры CDNA 3, которые превосходят процессоры NVIDIA H100 "Hopper" по конкурентоспособным ценам. Аналитики из популярных финансовых институтов повысили свои ценовые ориентиры для акций AMD.

На данный момент, акции компании стоят $160,17, что близко к рекордному максимуму в $164,46, установленному в ноябре 2021 года. Подразделение AMD, отвечающее за центры обработки данных, планирует расширять производство ускорителей Instinct CDNA до 2024 года. Это значит, что компания сосредоточится на выпуске больших графических процессоров, основанных на 5 нм литейных узлах TSMC, которые также используются NVIDIA для H100 Hopper.

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Интересно, что AMD может даже отказаться от крупных игровых GPU, чтобы полностью сосредоточиться на чипах CDNA3 с высокой производительностью, предназначенных для задач, связанных с искусственным интеллектом. Instinct MI300X обладает 220 вычислительными блоками, 14 080 потоковыми процессорами и 192 ГБ памяти HBM3 с пропускной способностью 5,12 ТБ/с.