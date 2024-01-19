CB-1942A представляет собой 2U сетевую вычислительную платформу с 16 слотами памяти DDR5 и 8 слотами расширения PCIe 5.0

Компания AEWIN представила новую серию высокопроизводительных сетевых устройств SCB-1942, использующих процессоры Intel 5-го поколения Xeon. Эта серия является флагманской и оснащена двумя процессорами Intel Emerald Rapids, которые обеспечивают вычислительную мощность до 128 ядер. Устройства SCB-1942 имеют различные варианты слотов PCIe, что обеспечивает гибкость в расширении функциональности.

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Например, модель SCB-1942A представляет собой 2U сетевую вычислительную платформу с 16 слотами памяти DDR5 и 8 слотами расширения PCIe 5.0. Она поддерживает различные сетевые карты AEWIN, а также ускорители и накопители NVMe. Эта модель также поддерживает установку таких карт, как 400G NIC. Кроме того, серия SCB-1942 поддерживает 10 SATA, что делает ее подходящей для различных приложений хранения данных.

В современном бизнесе сетевые приложения играют важную роль, но они также предъявляют высокие требования к сетевой инфраструктуре. Например, важны безопасность, производительность и гибкость сетевых решений. Решения для обеспечения сетевой безопасности, такие как межсетевые экраны NGFW и системы обнаружения и предотвращения вторжений, помогают защитить сетевые приложения от кибератак. Решения для повышения производительности сети, такие как контроллеры доставки приложений, обеспечивают быстрые и надежные услуги для конечных пользователей. Гибкие сетевые решения, например программно-определяемые глобальные сети, позволяют адаптироваться к изменяющимся потребностям бизнеса.

Для развертывания и обслуживания таких сетевых решений важно иметь мощное и универсальное сетевое устройство, которое может поддерживать множество сетевых функций в одном устройстве. AEWIN SCB-1942 идеально подходит для таких случаев. Серия SCB-1942 включает модель SCB-1942C, которая представляет собой двухсокетную платформу с возможностью установки карт GPU/FPGA для интеллектуальных приложений. Это устройство имеет компактный размер, что обеспечивает удобство развертывания. Оно также подходит для различных интеллектуальных приложений, таких как "умная медицина" и "умное производство".

Серия SCB-1942 также обладает высоким уровнем надежности и безопасности. Она оснащена модулем AEWIN Trusted Secure Boot для обеспечения устойчивости прошивки и поддерживает модуль TPM 2.0 для защиты процесса запуска. Также используется технология Intel QuickAssist для ускорения шифрования и сжатия данных.

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В итоге, AEWIN SCB-1942 представляет собой мощную и гибкую серию сетевых устройств, которые обеспечивают высокую производительность, безопасность и надежность для различных сетевых приложений.