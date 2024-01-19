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ddr22
ARM подтвердила появление нового поколения процессора Cortex-X
ARM утверждает, что ее CPU Cortex является целью №1 в области ИИ для разработчиков

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ARM подтверждает появление нового поколения процессора Cortex-X, который планируется использовать в смартфонах, выпуск которых запланирован на конец 2024 года. По словам генерального директора Moor Insights & Strategy, новый процессор Blackhawk будет самым мощным вариантом на рынке.

ARM стремится устранить разрыв в производительности между своими процессорами и реализациями пользователей. Отмечается, что Blackhawk продемонстрирует самый большой годовой прирост производительности за последние 5 лет. ARM подтверждает, что обработка данных искусственного интеллекта является ключевым направлением разработки, и надеется, что повышение производительности также сказывается на производительности приложений.

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Компания также считает, что Blackhawk обеспечит отличную производительность в области LLM. Представитель ARM подтвердил информацию о существовании нового поколения Cortex-X, но отказался комментировать сейчас детали.

#cortex-x
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