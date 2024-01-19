Оригинальный исходный код и движок оставались неизменными для сохранения оригинального оформления игр

Игра Tomb Raider I-III Remastered предлагает игрокам возможность пережить три первых приключения Лары Крофт с улучшенной графикой и ощущением. Компания Aspyr, разрабатывавшая игру Tomb Raider II на Macintosh, выпустила несколько игр франшизы Tomb Raider до 2003 года. С тех пор они хотели пересмотреть эти игры с учетом современных технологий. В результате сотрудничества с Crystal Dynamics была создана игра Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft.

реклама

В рамках работы над ремастером были определены три категории: инженерные работы, геймплей и искусство. Оригинальный исходный код и движок оставались неизменными для сохранения оригинального оформления игр. Также были внесены некоторые изменения, например, для современных контроллеров было предложено классическое и современное управление. Некоторые элементы игры, такие как пиксели, остались оригинальными, чтобы сохранить атмосферу и воспоминания об играх.

Геймплей игры был сохранен как в оригинале, чтобы порадовать хардкорных фанатов. Однако для более сложных боссов была добавлена шкала здоровья, чтобы игроки могли лучше оценивать ситуацию и принимать решения. Также были внесены изменения в отображение предметов и введено более 200 трофеев, чтобы создать больше контента для сообщества игры.

Визуальные эффекты были улучшены, чтобы игра соответствовала ожиданиям игроков. Разработчики стремились сделать игры такими, как они были представлены в воображении игроков. В ходе работы над ремастером были улучшены и некоторые аспекты искусства игры.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кроме того, игра получила фоторежим, чтобы игроки могли делиться своими открытиями и знаковыми моментами. Несмотря на все изменения, разработчики постарались сохранить некоторые сюрпризы, которые присутствовали в оригинальных играх. Таким образом, Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft предлагает возможность пережить любимые приключения Лары Крофт в новом обличии с оригинальным игровым опытом.