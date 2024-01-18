SPARKLE представила серию низкопрофильных видеокарт - SPARKLE Intel Arc A380 GENIE graphics и SPARKLE Intel Arc A310 ECO graphics

Компания SPARKLE представила серию низкопрофильных видеокарт - SPARKLE Intel Arc A380 GENIE graphics и SPARKLE Intel Arc A310 ECO graphics. Обе видеокарты поддерживают технологии Intel Arc, включая Intel Xe Super Sampling, поддержку DirectX 12 Ultimate и технологию Intel Deep Link.

SPARKLE Intel Arc A310 ECO имеет сниженную мощность TBP до 50 Вт, что позволяет использовать ее в низкопрофильных конфигурациях. Карты поставляются с различными видеовыходами и дополнительным коротким кронштейном.

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SPARKLE Intel Arc A380 GENIE имеет низкопрофильный тепловой дизайн с двумя вентиляторами, а SPARKLE Intel Arc A310 ECO имеет один слот и один вентилятор. Карты обладают всеми современными технологиями и возможностями, и предназначены для пользователей, ищущих оптимальный баланс между производительностью и небольшими форм-факторами.