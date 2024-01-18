AMD Radeon RX 7900 XT подешевела до $710 на Newegg, MSRP снижен до $749

Компания AMD снизила официальную цену MSRP видеокарты Radeon RX 7900 XT до $749, по сравнению с ценой, которую она выпустила, - $899. Уличная цена, как выяснил TweakTown, еще ниже: некоторые карты RX 7900 XT, изготовленные на заказ, продаются на Newegg всего за $710. При такой цене RX 7900 XT может вступить в серьезную схватку с некоторыми разогнанными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, остатками недавно снятой с производства GeForce RTX 4070 Ti и, возможно, даже набрать немного продаж перед выходом RTX 4070 Ti SUPER на сцену 24 января. Самая дешевая RX 7900 XT - это одна из лучших пользовательских моделей, ASRock RX 7900 XT Phantom Gaming и XFX RX 7900 XT Merc 319, которые первоначально выпустили по ценам, сопоставимым с PowerColor Hellhound. За ними следуют PowerColor RX 7900 XT Hellhound и Sapphire RX 7900 XT Pulse OC по цене 720 долларов.

Radeon RX 7900 XT - это очень мощный графический процессор высокого класса, который, по мнению AMD, способен играть в 4K Ultra HD при максимальных настройках. Он создан на основе графического процессора "Navi 31" и оснащен 84 вычислительными блоками RDNA3, 5 376 потоковыми процессорами, 168 ускорителями искусственного интеллекта, 84 ускорителями лучей, 336 TMU и 192 ROP. Самое лучшее в этой карте - подсистема памяти: 80 МБ кэша Infinity Cache и 20 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с на шине памяти шириной 320 бит и пропускной способностью 800 ГБ/с, что должно пригодиться в 4K, а также при использовании приложений для создания или искусственного интеллекта.