Компания NVM Express, Inc. сегодня представила спецификацию NVM Express (NVMe) Computational Storage Feature

Компания NVM Express, Inc. сегодня представила спецификацию NVM Express (NVMe) Computational Storage Feature, которая обеспечивает стандартизированную, нейтральную к производителям основу для подключения приложений к устройствам NVMe Computational Storage как для вычислительных систем, так и для систем хранения данных. Computational Storage включает два новых набора команд: Computational Programs и Subsystem Local Memory Command Sets.

"NVM Express Computational Storage - это часть наших усилий по оказанию помощи предприятиям и гипермасштабным центрам обработки данных в удовлетворении постоянно меняющихся требований индустрии хранения данных", - говорит Билл Мартин, сопредседатель и член совета директоров NVMe Computational Storage Task Group. "Вычислительное хранилище - это стандартизированный подход, который обеспечивает открытую, совместимую экосистему. Перекладывая вычисления на устройство, мы ожидаем, что эти отрасли получат снижение совокупной стоимости владения и общий рост производительности".

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Вычислительное хранилище сокращает перемещение данных, обеспечивая вычисления на устройстве хранения. Выполнение вычислений на устройстве позволяет ускорить время отклика для приложений, критичных к задержкам, включая базы данных, модели предложений искусственного интеллекта и сети доставки контента.

Ключевые возможности NVM Express Computational Storage:

Набор команд вычислительных программ обеспечивает модульный подход к вычислительным программам, управляемый хостом.

Набор команд локальной памяти подсистемы обеспечивает возможность доступа к памяти в подсистеме NVM через вычислительные программы и через транспорт NVMe, доступный через команды ввода-вывода NVMe.

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Спецификации NVM Express Computational Programs Command Set и Subsystem Local Memory Command Set доступны для загрузки на сайте NVM Express.