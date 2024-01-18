Плата имеет разъемы для подключения камер, датчиков и считывателей карт

Компания Jetway выпустила новую материнскую плату JF35-ADN1, предназначенную для промышленных роботов. Однако плата также может использоваться для машинного зрения и платежных систем благодаря наличию дисплея и зашифрованных мобильных сетей.

Она оснащена высокоскоростными интерфейсами, включая порты RJ-45 для Intel I225-V, USB Type-A и Type-C, а также восемь интерфейсов USB 2.0. Поддерживается до 32 ГБ системной памяти DDR5 через SODIMM, а также есть опциональный встроенный TPM 2.0. Для мониторов есть два порта HDMI 2.0b, а также DP 1.4a и внутренний разъем LVDS.

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Плата имеет разъемы для подключения камер, датчиков и считывателей карт. Также есть внутренние разъемы для AGV-приложений, RS-232/422/485, GPIO, SMBus и аудиозаголовок. Плата поддерживает различные способы хранения данных и расширения возможностей, такие как eMMC, SATA, M.2 и слот для SIM-карты Nano для модулей Wi-Fi 6 и 4G/5G.