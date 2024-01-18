Сегодня Ubisoft представила BattleCore Arena, бесплатный соревновательный платформенный шутер

Сегодня Ubisoft представила BattleCore Arena, бесплатный соревновательный платформенный шутер, разрабатываемый в Ubisoft Bordeaux и выходящий на ПК через Ubisoft Connect и Steam. Играя за сферическое ядро, игроки попадут на многоуровневые карты и будут бороться с гравитационными силами, перекатываясь, бросаясь, прыгая и совершая двойные прыжки, чтобы обойти своих противников с помощью движений, основанных на физике.

Игроки также смогут катапультироваться (или быть катапультированными) своими противниками, используя многогранный арсенал, включающий оружие ближнего боя или средней дальности, а также перки, помогающие уклоняться от опасности, вырубать врагов или помогать союзникам.

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BattleCore Arena - это PvP-игра с такими соревновательными режимами, как Backup - командный смертельный бой 3v3, Golden Core - владение одноименным ядром, которое является путем к победе, и Free-for-all - быстрый способ проверить свои одиночные навыки или размяться перед восхождением по лестнице в рейтинговых матчах. Игроки могут настраивать свое ядро с помощью косметических опций для брони, света, баннеров, взрывов при ликвидации и многого другого, чтобы продемонстрировать свой стиль во время прыжков по аренам. Если вы живете в Европе, вы можете зарегистрироваться для участия в техническом тестировании BattleCore Arena, которое пройдет с 1 по 5 февраля. Следите за новостями Ubisoft, чтобы узнать больше о BattleCore Arena.