Она оснащена специальным двигателем VelocityOne Race K: Drive, который обеспечивает высокоточную обратную связь и плавное управление

Компания Turtle Beach представила новую систему руля и педалей под названием VelocityOne Race. Эта универсальная система была разработана для Xbox и Windows PC и создана с целью предоставить ультрареалистичный опыт гоночных симуляторов. Она оснащена специальным двигателем VelocityOne Race K: Drive, который обеспечивает высокоточную обратную связь и плавное управление.

Педали и тормоза с имитацией нагрузки повышают реалистичность вождения. Пользователи также могут отслеживать данные телеметрии в реальном времени и настраивать управление с помощью встроенного дисплея Race Management Display. Приложение-компаньон VelocityOne Race Tuner и переназначаемые кнопки обеспечивают дополнительные возможности настройки.

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Руль с ручной прошивкой и магнитные лепестковые переключатели Mag-Shift обеспечивают быстрое и надежное переключение передач. Дополнительные аналоговые лепестки с магнитными датчиками обеспечивают точное управление сцеплением и тормозами. VelocityOne Race доступен для предзаказа на официальном сайте Turtle Beach и в розничных магазинах по всему миру.