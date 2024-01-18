Команда разработчиков придерживается концепции, что Зона должна остаться такой, какой она была в оригинальной игре

Разработка игры S.T.A.L.K.E.R. 2 снова отложена, и новая дата выпуска намечена на 5 сентября 2024 года. В прошлом году команда разработчиков представила игру на Gamescom 2023, где множество игроков смогли сыграть в нее и поделиться своими впечатлениями. Из этой обратной связи команда вынесла два ключевых момента: необходимость сохранения атмосферы и стиля первоначальной игры, а также доработка технических аспектов игры.

реклама

Команда разработчиков придерживается концепции, что Зона должна остаться такой, какой она была в оригинальной игре - атмосферной, хардкорной и опасной. Она стремится создать идеальное сочетание элементов, которые определяют S.T.A.L.K.E.R., и благодаря обратной связи игроков, команда понимает важность сохранения этих аспектов игры. Однако они также осознают, что нужно продолжать работать над технической стороной игры, чтобы она полностью соответствовала ожиданиям фанатов.

В процессе разработки команда столкнулась с техническими сложностями, и в начале года обнаружила некоторые недостатки, которые не позволяют достичь конечного уровня качества игры. В свете этих проблем они решили отложить выход игры, чтобы провести дополнительные доработки и исправления.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Окончательная дата выпуска S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl назначена на 5 сентября 2024 года. Команда разработчиков благодарит игроков за их терпение и постоянную поддержку, а также обещает поделиться большим количеством информации об игре в этом году. Они стремятся создать полноценное и захватывающее путешествие в Зону, соответствующее ожиданиям фанатов.