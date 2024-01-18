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ddr22
Yotta, как сообщается, собирается потратить много денег на очередную сделку с NVIDIA
Индийский клиент приобретает дополнительную партию графических процессоров NVIDIA AI на 500 миллионов долларов

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Индийский оператор дата-центров Yotta, как сообщается, собирается потратить много денег на очередную сделку с NVIDIA - в недавней статье Reuters говорится о покупке GPU Team Green AI на сумму 500 миллионов долларов. Yotta находится в процессе модернизации своей облачной инфраструктуры искусственного интеллекта, и общая сумма, потраченная на эти цели (с учетом моделей Hopper и более новых Grace Hopper), вероятно, достигнет 1 миллиарда долларов.

Официальное заявление компании, сделанное в декабре, подтвердило наличие дополнительной закупки графических процессоров, но никаких подробностей о бюджете и выборе оборудования на тот момент не было. На прошлой неделе агентство Reuters связалось с Сунилом Гуптой, генеральным директором Yotta, чтобы получить комментарий по поводу сложившейся ситуации. Сооснователь компании рассказал: "что заказ будет состоять из почти 16 000 чипов искусственного интеллекта NVIDIA H100 и GH200 и будет размещен к марту 2025 года".

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Team Green активно осваивает индийский рынок центров обработки данных, поскольку санкции США затрудняют ведение бизнеса с корпоративными клиентами на близлежащих китайских территориях. Reuters утверждает, что фирма Гупты (Yotta) является: "часть группы недвижимости индийского миллиардера Ниранджана Хиранандани, (в свою очередь) партнер NVIDIA в Индии и управляет тремя кампусами дата-центров в Мумбаи, Гуджарате и недалеко от Нью-Дели".

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Microsoft, Google и Amazon вкладывают значительные средства в облачные вычисления и центры обработки данных, расположенные в Индии. Шанкар Триведи (Shankar Trivedi), руководитель NVIDIA, недавно посетил Vibrant Gujarat Global Summit - корреспондент статьи взял у него небольшое интервью. Триведи заявил, что Yotta планирует начать работу в марте 2024 года для нового центра обработки данных ИИ на базе NVIDIA, расположенного в технологическом центре региона: Gujarat International Finance Tec-City.

#yotta
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