TD3207 оснащен 10-точечной проекционно-емкостной технологией [PCAP] для плавной и отзывчивой интерактивности, собственным разрешением Full HD 1080p

ViewSonic выпустила 32-дюймовый сенсорный дисплей TD3207 с открытой рамкой, который предназначен для коммерческого использования. Этот монитор имеет функцию сопротивления царапинам и влаге, что делает его идеальным для киосков самообслуживания и других профессиональных применений.

Он оснащен 10-точечной проекционно-емкостной технологией для плавной и отзывчивой интерактивности, а также имеет разрешение Full HD 1080p, прочное стекло и яркость 450 нит. Монитор имеет открытую рамку, совместимую с креплениями VESA, что облегчает его установку в различных ориентациях.

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Компания ViewSonic подчеркивает, что этот сенсорный монитор подходит для использования в условиях, требующих долговечного и устойчивого дисплея. TD3207 уже доступен для приобретения по цене $949,99.