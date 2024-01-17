реклама
Еще не успела улечься пыль после презентации портативного игрового ПК Claw A1M компанией MSI на прошедшей на прошлой неделе выставке CES, а уже начались обсуждения потенциального преемника. Тайваньская транснациональная технологическая компания, похоже, стремится выйти на развивающийся рынок: Valve, ASUS ROG, Lenovo и множество более мелких производителей уже выпустили портативные игровые устройства. Claw выделяется необычным выбором SoC - APU Intel Core Ultra 7 155H, в котором используется 8-ядерный iGPU Arc Xe-LPG, в то время как все остальные практически выбрали AMD.
IGN удалось допросить Клиффорда Чуна (управляющего директора по системным продуктам MSI) на выставке CES 2024, где он рассказал о возможных будущих итерациях, включая обновление спецификаций и OLED-дисплеи: "Как и в случае с нашими ноутбуками, мы ориентируемся на пользователей, которые используют эту модель, примерно на два-три года, потому что игры требуют все большего каждые два-три года. Так что, по крайней мере, минимум, и все такое. Очевидно, что если вы играете в ретро-игры, вы можете играть в MSI Claw в течение 10 лет".
реклама
Чун продолжил эту мысль: "Итак, это будет только первая версия нашего Claw. В дальнейшем мы планируем выпустить вторую, третью и четвертую версии, и они уже находятся в разработке".
Детективы игрового оборудования предполагают, что, учитывая 2-3-летний разрыв между моделями, следующая версия портативного игрового устройства от MSI может дебютировать с внутренностями Intel Panther Lake и Arc Xe 3 "Celestial". Отвечая на вопрос о будущих сроках выпуска, Чун не стал утверждать ничего определенного: "Это действительно зависит от того, например, процессор или графическое обновление в будущем. Так что просто имейте в виду, а потом просто проверьте. Когда что-то подобное произойдет, сделайте обновление, и тогда вы сможете предположить, что MSI выпустит что-то подобное".