Тайваньская транснациональная технологическая компания, похоже, стремится выйти на развивающийся рынок

Еще не успела улечься пыль после презентации портативного игрового ПК Claw A1M компанией MSI на прошедшей на прошлой неделе выставке CES, а уже начались обсуждения потенциального преемника. Тайваньская транснациональная технологическая компания, похоже, стремится выйти на развивающийся рынок: Valve, ASUS ROG, Lenovo и множество более мелких производителей уже выпустили портативные игровые устройства. Claw выделяется необычным выбором SoC - APU Intel Core Ultra 7 155H, в котором используется 8-ядерный iGPU Arc Xe-LPG, в то время как все остальные практически выбрали AMD.

IGN удалось допросить Клиффорда Чуна (управляющего директора по системным продуктам MSI) на выставке CES 2024, где он рассказал о возможных будущих итерациях, включая обновление спецификаций и OLED-дисплеи: "Как и в случае с нашими ноутбуками, мы ориентируемся на пользователей, которые используют эту модель, примерно на два-три года, потому что игры требуют все большего каждые два-три года. Так что, по крайней мере, минимум, и все такое. Очевидно, что если вы играете в ретро-игры, вы можете играть в MSI Claw в течение 10 лет".

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Чун продолжил эту мысль: "Итак, это будет только первая версия нашего Claw. В дальнейшем мы планируем выпустить вторую, третью и четвертую версии, и они уже находятся в разработке".

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Детективы игрового оборудования предполагают, что, учитывая 2-3-летний разрыв между моделями, следующая версия портативного игрового устройства от MSI может дебютировать с внутренностями Intel Panther Lake и Arc Xe 3 "Celestial". Отвечая на вопрос о будущих сроках выпуска, Чун не стал утверждать ничего определенного: "Это действительно зависит от того, например, процессор или графическое обновление в будущем. Так что просто имейте в виду, а потом просто проверьте. Когда что-то подобное произойдет, сделайте обновление, и тогда вы сможете предположить, что MSI выпустит что-то подобное".