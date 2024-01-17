CORSAIR представила новый воздушный кулер A115 для процессоров, созданных компаниями Intel и AMD

CORSAIR представила новый воздушный кулер A115 для процессоров, созданных компаниями Intel и AMD. Этот кулер был разработан специально для борьбы с высокими температурами и является самым мощным и эффективным воздушным кулером, выпущенным компанией CORSAIR.

Он оснащен тепловыми трубками, медной холодной пластиной и 90 никелированными ребрами охлаждения, обеспечивающими быстрое рассеивание тепла. Кулер также имеет два высокопроизводительных вентилятора с низким уровнем шума и инновационной системой крепления. A115 совместим с различными процессорами, включая новейшие сокеты Intel LGA 1700 и AMD AM5/AM4.

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Кулер поставляется с предварительно нанесенной термопастой, что облегчает его установку. A115 - это ответ на мечты клиентов CORSAIR, которые искали новое решение для воздушного охлаждения своих ПК с топовыми процессорами.