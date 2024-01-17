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ddr22
Китайский импорт микросхем упадет на 15,4 % в 2023 году
Согласно новым данным китайской таможни, в 2023 году импорт интегральных микросхем в Китай претерпит самое резкое падение за всю историю страны - на 15,4% до 349,4 миллиарда долларов

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Согласно новым данным китайской таможни, в 2023 году импорт интегральных микросхем в Китай претерпит самое резкое падение за всю историю страны - на 15,4% до 349,4 миллиарда долларов. Это падение отмечается уже второй год подряд и может быть связано с экономической неопределенностью и введением США экспортного контроля на передовые полупроводники. Объемы поставок импортных чипов также значительно снизились на 10,8 % по сравнению с прошлым годом, поскольку спрос в Китае застопорился. Важный технологический производственный сектор страны испытывает трудности в условиях жесткой политики "нулевых ковидов" и слабого восстановления после пандемии. Флагманские производственные компании, такие как TSMC, зафиксировали скромное снижение продаж в 2023 году, хотя TSMC по-прежнему прогнозирует общий рост в этом году.

Настроения упали еще больше, когда администрация Байдена усилила ограничения на доступ Китая к передовым чипам с поддержкой искусственного интеллекта от NVIDIA и других ведущих американских поставщиков. Усиление экспортного контроля со стороны США перекрыло Китаю доступ к передовым полупроводникам, необходимым для ИИ и суперкомпьютерных приложений. Тем не менее, появились первые позитивные признаки для мирового спроса на полупроводники: в ноябре этого года мировые продажи чипов выросли впервые за год. Этому способствовал растущий спрос на искусственный интеллект и другие развивающиеся технологии, в которых используются передовые вычислительные чипы. В то время как США пытаются ограничить прогресс Китая в этой ключевой стратегической области, точка перелома для измученного мирового сектора микросхем, возможно, уже близка.

#nvidia
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