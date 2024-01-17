ZALMAN представила процессорный кулер CNPS14X Duo Black, способный выдерживать тепловую нагрузку 270 Вт

Сегодня компания ZALMAN представила CNPS14X Duo Black - новый высококлассный процессорный кулер воздушного типа, рассчитанный на тепловую нагрузку до 270 Вт, что сопоставимо с типичными 240-мм жидкостными кулерами AIO. При этом он имеет внушительные размеры 126 мм x 135 мм x 159 мм (ДхШхГ) и весит 1,16 кг. Он оснащен традиционным радиатором с двумя ребрами (D-типа) и запатентованным ZALMAN основанием тепловых трубок с обратным прямым касанием.

Вместо прямого контакта тепловых трубок с процессором или даже косвенного контакта через опорную пластину, когда только часть тепловых трубок соприкасается с основанием; в механизме обратного прямого касания они заключены и окружены опорной пластиной, так что она соприкасается со всей площадью поверхности тепловых трубок. Радиатор оснащен шестью медными тепловыми трубками толщиной 6 мм, концы которых проходят через два алюминиевых ребра. Оба стека закрыты верхними пластинами из ABS.

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Кулер оснащен двумя вентиляторами ZALMAN AF120, которые можно использовать как в конфигурации push-pull, при которой кулер освобождает 44 мм для памяти, так и в режиме одиночного вентилятора, освобождая 52 мм для памяти. Каждый из двух вентиляторов вращается со скоростью от 600 до 2000 об/мин, создавая воздушный поток до 69,12 CFM при максимальном статическом давлении 2,01 мм H₂O и максимальном уровне шума 29,7 дБА.

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Их гидродинамические подшипники рассчитаны на 40 000 часов работы. Среди типов процессорных сокетов, поддерживаемых ZALMAN CNPS14X Duo Black, - Intel LGA1700, LGA1200; AMD AM5 и AM4. В комплекте с кулером поставляется пакетик термопасты ZALMAN ZM-STC8, теплопроводность которой составляет 8,3 Вт/мК. Цену компания не сообщила.