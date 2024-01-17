В целом, ECSIPC представит на выставке ISE 2024 ряд продуктов, включая интеллектуальные решения для розничной торговли, мини-ПК и материнские платы IPC

Компания ECS Industrial Computer Co., Ltd. (ECSIPC) планирует продемонстрировать свои новейшие интеллектуальные решения для розничной торговли, включая материнские платы IPC и мини-ПК LIVA, на выставке ISE 2024. Одним из продуктов, который представят на выставке, является мини-ПК LIVA X3A, предназначенный для использования в цифровых вывесках, интеллектуальных торговых автоматах, киосках и других подобных областях. Устройство может обеспечить до 4 выходов для отображения контента на разных экранах, что делает его гибким решением для охвата больших торговых площадей. Мини-ПК LIVA X3A поставляется с программным обеспечением ECSIPC для управления контентом, что облегчает его использование.

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Один из продуктов ECSIPC, представленных на выставке, - это LIVA P500 H610 Barebone System, разработанный для автоматизации производства и AOI. Устройство оснащено мощными процессорами Intel и имеет большие возможности подключения к Интернету, что делает его идеальным для широкого круга применений, включая визуальную обработку и искусственный интеллект. Мини-ПК LIVA P500 также поддерживает большие объемы памяти и накопителей, а также обладает высокой гибкостью подключения оборудования.

ECSIPC также представит две новые материнские платы IPC на выставке - ADLN-I3 и H610H7-IM1. ADLN-I3 поддерживает высокоэффективный процессор Intel Alder Lake-N и предлагает множество возможностей вывода изображения и аудиовизуальных функций. Она также поддерживает различные подключения, такие как Gigabit Ethernet, Wi-Fi и Bluetooth. H610H7-IM1 оснащена разъемом LGA1700 для высокопроизводительных процессоров Intel, имеет большой объем памяти и поддерживает различные порты и слоты для расширения функциональности.

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В целом, ECSIPC представит на выставке ISE 2024 ряд продуктов, включая интеллектуальные решения для розничной торговли, мини-ПК и материнские платы IPC. Эти продукты предлагают высокую эффективность, гибкость и возможности подключения, что делает их идеальными для широкого круга применений в таких областях, как автоматизация производства, цифровые вывески, управление транспортом и других.