Intel выпустила эксклюзивный для китайского рынка процессор Core i7-14790F "Black Edition"

Как сообщается, компания Intel выпустила эксклюзивный для китайского рынка процессор Core i7-14790F "Black Edition". В твиттере компании Intel появился первый взгляд на явно не очень синюю внешнюю упаковку. Настольный процессор Core i7-14700F был представлен на выставке CES 2024 и несколько дней назад был выпущен через глобальные розничные каналы, но его одноименное название "Black Edition", похоже, зависит от региона (его также не было на выставке на прошлой неделе). Номенклатура Core i7-14790F от Intel позволяет предположить, что в иерархии Raptor Lake Refresh он находится чуть выше i7-14700F, но спецификации "Black Edition" рисуют странную картину. Как отмечает Tom's Hardware: "Этот процессор имеет странную конфигурацию, поскольку у него меньше ядер и больше кэша, чем у Core i7-14700F, вопреки тому, что его SKU подразумевает, что это более высокопроизводительный вариант. "

В настоящее время цена Core i7-14790K составляет 2909 юаней (на JD.com), что в пересчете на доллары США составляет ~410. Цена Core i7-14700F примерно на десять долларов выше, и вы получаете 16-ядерный процессор с 8 производительными ядрами, 12 эффективными ядрами и 28 потоками. Китайским покупателям предлагается чуть более дешевый Core i7-14790F с любопытными характеристиками: 16 ядер, состоящих из 8 производительных ядер, 8 эффективных ядер и 24 потоков. Обе F-модели имеют одинаковые тактовые частоты, но Black Edition немного превосходит их по общему объему Intel Smart Cache - 36 МБ (против 33 МБ), но в то же время проигрывает по объему кэша L2 (24 против 28 МБ).