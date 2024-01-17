The Finals - бесплатный онлайновый шутер от первого лица - привлек большое количество геймеров на ПК с Windows

Благодаря недавним обновлениям драйверов Mesa для графических процессоров Intel Arc на платформе Linux, игроки теперь могут запустить онлайновый шутер "The Finals" на своих устройствах. Это стало возможным благодаря Steam Play (Proton + VKD3D-Proton) от Valve.

Хотя игра все еще имеет проблемы со стабильностью и глюками, она успешно работает с графическим процессором AMD Radeon 6800 XT на Mesa 23.3.3. Отзывы о работе игры на графических процессорах Intel Arc в Linux сообщают о проблеме с черным экраном, которая происходит из-за использования технологии Intel XeSS upscaling, которая плохо взаимодействует с Linux.

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Однако с помощью установки переменной окружения "force_vk_vendor=-1" или изменения конфигурации Mesa Git можно скрыть информацию о производителе графического процессора и запустить игру. Надеется, что в будущем поддержка Intel XeSS будет улучшена, и игры для Windows будут хорошо работать с Linux.