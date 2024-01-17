О процессорах Granite Ridge мы ничего не слышали с ноября прошлого года, а на декабрьском мероприятии "Advancing AI" AMD решила не представлять процессоры нового поколения для настольных ПК

На прошедшей на прошлой неделе выставке CES компания AMD сосредоточилась на продвижении новых APU на базе Zen 4, и даже сделала пару новых предложений Zen 3 для энтузиастов ПК, которые более чем довольны сокетом AM4 последнего поколения от Team Red.

Люди, ожидавшие новинок от AMD, были немного разочарованы тем, что Team Red умолчала о своих процессорах нового поколения "Zen 5" на выставке CES 2024. Один из искателей информации, Питер Вельцмайер, обратился к известному источнику утечек информации об аппаратном обеспечении на сайте X. Компания Kepler имеет приличный послужной список в предоставлении точных инсайдерских данных, и она с радостью ответила на вопрос Вельцмайера о статусе предстоящей серии настольных процессоров AMD "Granite Ridge".

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Kepler считает, что Granite Ridge достиг стадии массового производства, но не предоставил никаких дальнейших подробностей, кроме краткого ответа в социальных сетях - эту информацию следует воспринимать с долей соли. О процессорах Granite Ridge мы ничего не слышали с ноября прошлого года, а на декабрьском мероприятии "Advancing AI" AMD решила не представлять процессоры нового поколения для настольных ПК. По слухам, ускорение искусственного интеллекта Ryzen на базе XDNA не будет ключевой особенностью Granite Ridge и производной, ориентированной на мобильные устройства, под названием "Fire Ridge".