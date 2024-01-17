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На прошедшей на прошлой неделе выставке CES компания AMD сосредоточилась на продвижении новых APU на базе Zen 4, и даже сделала пару новых предложений Zen 3 для энтузиастов ПК, которые более чем довольны сокетом AM4 последнего поколения от Team Red.
Люди, ожидавшие новинок от AMD, были немного разочарованы тем, что Team Red умолчала о своих процессорах нового поколения "Zen 5" на выставке CES 2024. Один из искателей информации, Питер Вельцмайер, обратился к известному источнику утечек информации об аппаратном обеспечении на сайте X. Компания Kepler имеет приличный послужной список в предоставлении точных инсайдерских данных, и она с радостью ответила на вопрос Вельцмайера о статусе предстоящей серии настольных процессоров AMD "Granite Ridge".
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Kepler считает, что Granite Ridge достиг стадии массового производства, но не предоставил никаких дальнейших подробностей, кроме краткого ответа в социальных сетях - эту информацию следует воспринимать с долей соли. О процессорах Granite Ridge мы ничего не слышали с ноября прошлого года, а на декабрьском мероприятии "Advancing AI" AMD решила не представлять процессоры нового поколения для настольных ПК. По слухам, ускорение искусственного интеллекта Ryzen на базе XDNA не будет ключевой особенностью Granite Ridge и производной, ориентированной на мобильные устройства, под названием "Fire Ridge".