В сети появились технические характеристики ноутбуков ASUS TUF Gaming A16 (2024)

В сети появились технические характеристики ноутбуков ASUS TUF Gaming A16 (2024), и ищейки были заинтригованы включением нового представителя серии мобильных процессоров AMD "Dragon Range". Осенью 2023 года на мельнице слухов в графике будущих выпусков Team Red появилось несколько моделей Ryzen 7045 с более низким позиционированием. Китайский аппаратный канал Golden Pig Upgrade назвал процессор Ryzen 9 7940HX главным кандидатом в этой партии невыпущенных SKUS; их прогноз оказался точным - благодаря появлению в 2024 году портативных ПК TUF Gaming с этим чипом Dragon Range.

Ryzen 9 7940HX от Team Red сохраняет обычные характеристики архитектуры Dragon Range-Zen 4, 16 ядер + 32 потока и 64 МБ кэш-памяти L3, но его тактовая частота на 200 МГц ниже (макс. 5,2 ГГц) по сравнению с чуть более мощным Ryzen 9 7945HX (макс. 5,4 ГГц). В спецификациях ноутбука ASUS TUF Gaming нет никакой информации о базовой тактовой частоте 7940HX. Различные СМИ считают, что 12-ядерный процессор Ryzen 9 7840HX может появиться вместе с 16-ядерной моделью, но при этом выражают недоумение по поводу номенклатуры AMD для продуктов Dragon Range, которые компания выпустит в первом квартале 2024 года. Система Team Red (см. ниже) предполагает, что "8940HX и 8840HX" были бы более подходящими названиями - возможно, различные задержки привели к тому, что некоторые продукты 2023 года были перенесены на новый год.